Le magasin phare de Burberry sur Regent Street, à Londres

Burberry a déclaré mercredi viser un bénéfice annuel en ligne avec les attentes ‍après avoir fait état de ventes des magasins comparables en hausse de 3% au troisième trimestre, le redressement de ‌la marque centré sur son esthétique britannique ayant porté ses fruits et la demande chinoise s'étant améliorée.

Le directeur ​général de Burberry, Joshua Schulman, qui a rejoint le ⁠groupe en 2024, a recentré l'activité de la marque de gabardine aux carreaux emblématiques, vieille ⁠de 170 ans, ‍sur les vêtements d'extérieur et les écharpes, promouvant ⁠une mode accessible qui a trouvé un écho auprès des acheteurs, parallèlement à des campagnes marketing jouant sur les ​stéréotypes britanniques.

"Nos clients ont répondu favorablement à nos campagnes et expériences immersives Timeless British Luxury, tandis que la vigueur ⁠continue de notre catégorie principale de vêtements d'extérieur ​s'étend désormais aux accessoires et au prêt-à-porter", a ​déclaré Joshua ​Schulman dans un communiqué mercredi.

Le groupe a enregistré une forte ​croissance en Chine grâce à ⁠l'amélioration du marché du luxe dans le pays et à l'attrait croissant de la "génération Z", avec une augmentation des ventes comparables de 6% dans la région.

Dans l'ensemble, les ventes ‌comparables du troisième trimestre ont augmenté de 3%, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur une croissance des ventes de 2%.

