 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Burberry vise un bénéfice annuel en ligne, ventes à +3% au T3
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 09:07

Le magasin phare de Burberry sur Regent Street, à Londres

Le magasin phare de Burberry sur Regent Street, à Londres

Burberry a déclaré mercredi viser un bénéfice annuel en ligne avec les attentes ‍après avoir fait état de ventes des magasins comparables en hausse de 3% au troisième trimestre, le redressement de ‌la marque centré sur son esthétique britannique ayant porté ses fruits et la demande chinoise s'étant améliorée.

Le directeur ​général de Burberry, Joshua Schulman, qui a rejoint le ⁠groupe en 2024, a recentré l'activité de la marque de gabardine aux carreaux emblématiques, vieille ⁠de 170 ans, ‍sur les vêtements d'extérieur et les écharpes, promouvant ⁠une mode accessible qui a trouvé un écho auprès des acheteurs, parallèlement à des campagnes marketing jouant sur les ​stéréotypes britanniques.

"Nos clients ont répondu favorablement à nos campagnes et expériences immersives Timeless British Luxury, tandis que la vigueur ⁠continue de notre catégorie principale de vêtements d'extérieur ​s'étend désormais aux accessoires et au prêt-à-porter", a ​déclaré Joshua ​Schulman dans un communiqué mercredi.

Le groupe a enregistré une forte ​croissance en Chine grâce à ⁠l'amélioration du marché du luxe dans le pays et à l'attrait croissant de la "génération Z", avec une augmentation des ventes comparables de 6% dans la région.

Dans l'ensemble, les ventes ‌comparables du troisième trimestre ont augmenté de 3%, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur une croissance des ventes de 2%.

(Rédigé par Pushkala Aripaka à Bangalore et Helen Reid à Londres ; version française Etienne Breban ; édité ‌par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BURBERRY GROUP
1 273,250 GBX LSE +4,45%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank