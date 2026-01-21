Burberry vise un bénéfice annuel en ligne, ventes à +3% au T3

Le magasin phare de Burberry sur Regent Street, à Londres
Burberry a déclaré mercredi viser un bénéfice annuel en ligne avec les attentes après avoir fait état de ventes des magasins comparables en hausse de 3% au troisième trimestre, le redressement de la marque centré sur son esthétique britannique ayant porté ses fruits et la demande chinoise s'étant améliorée.
Le directeur général de Burberry, Joshua Schulman, qui a rejoint le groupe en 2024, a recentré l'activité de la marque de gabardine aux carreaux emblématiques, vieille de 170 ans, sur les vêtements d'extérieur et les écharpes, promouvant une mode accessible qui a trouvé un écho auprès des acheteurs, parallèlement à des campagnes marketing jouant sur les stéréotypes britanniques.
"Nos clients ont répondu favorablement à nos campagnes et expériences immersives Timeless British Luxury, tandis que la vigueur continue de notre catégorie principale de vêtements d'extérieur s'étend désormais aux accessoires et au prêt-à-porter", a déclaré Joshua Schulman dans un communiqué mercredi.
Le groupe a enregistré une forte croissance en Chine grâce à l'amélioration du marché du luxe dans le pays et à l'attrait croissant de la "génération Z", avec une augmentation des ventes comparables de 6% dans la région.
Dans l'ensemble, les ventes comparables du troisième trimestre ont augmenté de 3%, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur une croissance des ventes de 2%.
(Rédigé par Pushkala Aripaka à Bangalore et Helen Reid à Londres ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer