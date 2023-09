Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Burberry: un analyste abaisse ses prévisions information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 17:27

(CercleFinance.com) - Oddo BHF estime que la croissance au 2ème trimestre devrait décélérer un peu plus visiblement.



' La croissance devrait rester nettement positive au T2 en Asie Pacifique mais en fort ralentissement par rapport au T1 qui à +36% bénéficiait d'une base de comparaison favorable en Chine ' indique l'analyste.



' L'activité en Europe Moyen-Orient, Afrique fait face sur le T2 à une base de comparaison plus difficile en tourisme d'où une décélération probable par rapport aux +17% observés au T1 '.



' Notre prévision précédente de croissance du CA Retail en comparable à +9% était clairement optimiste (consensus récent à +7%), nous adoptons un plus prudent à +5% reflétant -10% aux Amériques, +9% en Asie Pacifique et +12% en Europe, Afrique, Moyen-Orient ' rajoute Oddo BHF.



Pour les deux trimestres restant de l'exercice à fin mars 2024, l'analyste table sur +12% au T3 contre +15% auparavant et sur +6% contre 8% au T4. La révision du CA annuel à fin mars 2024 atteint -2%.



' Sur la base de coûts opérationnels toujours attendus en hausse de près de 6% y/y sur l'exercice à fin mars 2024, notre prévision EBIT ajusté pour l'exercice baisse de 5% reflétant une marge à 19.0% contre 19.6% '.



Oddo BHF confirme son opinion Sous-performance et abaisse son objectif de cours en baisse à 1970p (contre 2060) pour refléter l'abaissement de ses prévisions bénéficiaires.