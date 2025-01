Burberry: trimestre bien meilleur que prévu grâce aux USA information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 10:28









(CercleFinance.com) - Burberry a annoncé vendredi une baisse bien moins marquée que prévu de ses ventes sur les trois derniers mois de 2024 grâce à de solides performances aux Etats-Unis, où le groupe a bénéficié de la réouverture d'un magasin à New York.



La maison de luxe britannique a fait état ce matin d'un repli de 4%, moins prononcé qu'attendu, de ses ventes au détail à périmètre comparable sur son troisième trimestre clos fin décembre.



Les analystes, à titre de comparaison, anticipaient des ventes en baisse de 12%.



Si les ventes ont augmenté de 4% dans la zone Amériques, Burberry fait état d'une baisse de 9% en Asie Pacifique (-7% en Chine continentale) et d'un repli moins prononcé de 2% dans la région Europe.



Au total, son chiffre d'affaires trimestriel s'établit à 659 millions de livres, en baisse de 7% à données publiées et en recul de 3% hors effet de change.



Au vu de ces performances de troisième trimestre, Burberry dit s'attendre à ce que ses résultats sur la seconde partie de l'exercice, qui se clôturera en mars, compensent globalement les pertes essuyées au cours du premier semestre.



'L'amélioration des tendances d'activité a été soutenue par les métiers de coeur dans les manteaux et les écharpes, conformément à la stratégie voulue par le nouveau directeur général Joshua Schulman visant à recentrer la marque sur ses fondamentaux', réagissent les analystes de RBC.



Cité dans un communiqué, le nouveau patron de Burberry a toutefois estimé que l'entreprise n'en était qu'aux premières étapes de son projet de transformation et qu'il restait encore 'beaucoup à faire'.



L'action Burberry bondissait malgré tout de plus de 16% vendredi dans les premiers échanges à la Bourse de Londres dans le sillage de ces annonces, signant la plus forte hausse de l'indice FTSE 250 et de l'Europe STOXX 600.



Le titre s'est apprécié de quelque 29% depuis le début de l'année, aidé notamment par les résultats historiques publiés la semaine passée par le suisse Richemont.



LVMH, le numéro un mondial du secteur, doit publier ses résultats annuels 2024 mardi prochain.





Valeurs associées BURBERRY GROUP 1 204,50 GBX LSE +12,52%