Burberry: sanctionné pour un avertissement sur résultats

(CercleFinance.com) - Burberry dévisse de près de 9% à Londres après la publication de ses résultats de premier semestre 2023-24, assortie d'un avertissement sur ses résultats annuels en raison d'un ralentissement de la demande mondiale de produits de luxe pesant sur son activité.



Si la baisse de la demande se poursuit, le groupe juge peu probable qu'il atteigne ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et pense que son résultat d'exploitation ajusté se situerait dans le bas de la fourchette du consensus actuelle (552 à 668 millions de livres).



Sur son premier semestre, Burberry a essuyé un repli de 5% du BPA ajusté à 42,1 pence, avec une marge d'exploitation ajustée en retrait de 1,8 point à 15,9% pour un chiffre d'affaires de près de 1,4 milliard de livres, en hausse de 7% à changes constants.





