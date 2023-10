Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Burberry: miné par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 14:10









(CercleFinance.com) - Burberry perd environ 3% à Londres, miné par une dégradation de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'vente', avec un objectif de cours ramené de 2285 à 1614 pence, sur le titre de la maison de luxe britannique.



'Le redressement de Burberry est menacé dans un contexte sectoriel plus complexe et sur fond d'une réaction modérée à la nouvelle collection', estime le broker, prévenant que 'd'autres investissements pourraient être nécessaires'.





