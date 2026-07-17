Burberry-Les ventes en Europe du T1 plombées par la guerre en Iran

Un trench-coat Burberry

par Helen Reid

Burberry recule en ‌Bourse vendredi après avoir déclaré que le conflit en cours au Moyen-Orient éprouvait les ventes ​touristiques en Europe, bien que le chiffre d'affaires du groupe de luxe britannique au titre de son premier trimestre ait été solide aux États-Unis et en Chine.

"Là où nous voyons vraiment ​l'impact, c'est dans le tourisme", a dit aux journalistes la directrice financière de Burberry, Kate Ferry, ajoutant que dans ​d'autres régions, les dépenses locales avaient contribué à ⁠amortir le coup, tandis que les dépenses des touristes américains sont robustes.

Bien que, ‌selon Burberry, le Moyen-Orient ne représente que 2% du chiffre d'affaires, les répercussions du conflit ont concentré l'attention des investisseurs, alors que les combats s'intensifient, ​l'Iran ayant lancé vendredi de ‌nouvelles frappes contre des bases militaires américaines dans la région.

A la ⁠Bourse de Londres, vers 08h40 GMT, l'action reculait de 5,8%, contre une stabilité de l'indice de référence britannique au même moment.

Le directeur général Joshua Schulman, arrivé à la tête de ⁠Burberry en juillet ‌2024 pour orchestrer l'effort de redressement de la marque emblématique, se concentre ⁠sur les deux marchés "incontournables" du groupe, les États-Unis et la Chine.

Cette stratégie semble porter ses ‌fruits pour le groupe qui a fait état d'une hausse de 9% ⁠du chiffre d'affaires en Chine au premier trimestre, porté par les ⁠clients de la "génération Z". ‌Sur le continent américain, les ventes ont progressé de 12% sur un an grâce à ​l'arrivée de nouveaux clients.

Joshua Schulman a par ailleurs ‌appelé vendredi le futur Premier ministre britannique, Andy Burnham, à rétablir les achats hors taxes pour les touristes, ​supprimés début 2021, afin d'encourager les dépenses à Londres.

"Même si nous savons que le nouveau Premier ministre a un agenda très chargé, nous espérons que le retour de ⁠Londres au rang de première capitale du shopping de ce côté-ci de l'Atlantique figurera en tête de ses priorités", a-t-il déclaré.

Les ventes à magasins comparables de Burberry ont progressé de 5% sur avril-juin, conformément aux prévisions des analystes, tandis que les ventes dans la région Europe et Moyen-Orient ont reculé de 3%.

(Rédigé par Helen Reid et Yamini Kalia ; version française ​Etienne Breban et Augustin Turpin)