Burberry: le titre s'envole après la rumeur avec Moncler

(CercleFinance.com) - Le titre Burberry s'envole à la Bourse de Londres de près de +6% alors que Moncler envisagerait une offre sur Burberry.



'Selon un article publié dimanche dans la revue en ligne spécialisée dans le luxe Miss Tweed, il y a de plus en plus de rumeurs dans le secteur selon lesquelles Moncler envisagerait une offre sur Burberry, compte tenu de la baisse significative de la valeur au cours de l'année écoulée' indique UBS.



'Dans le contexte de la restructuration en cours et de l'absence d'une stratégie claire, nous estimons que l'action doit être vendue avec un objectif de 410 pence' indique UBS.



Barclays a indiqué s'attendre à ce que la maison britannique accuse pour la première fois des pertes sur le premier semestre de l'exercice 2025, sachant qu'un redressement des marges bénéficiaires lui semble difficile à court terme compte tenu de l'environnement compliqué du moment.





Valeurs associées BURBERRY GROUP 855,00 GBX LSE +5,30%