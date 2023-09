Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Burberry: en hausse après une analyse favorable information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 17:14









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 1% après l'analyse de Stifel. L'analyste réitère sa recommandation 'achat' sur Burberry et ajuste son objectif de cours de 2500 à 2400 pence, au lendemain d'une visite du magasin-amiral de Bond Street à Londres et d'une rencontre avec les dirigeants financiers du groupe de luxe.



S'il note l'arrivée tant attendue des nouveaux produits de Daniel Lee, soutenue par une intensité marketing accrue, le broker pointe aussi un 'contexte externe devenu moins favorable pour des dossiers d'élévation et de rajeunissement de marques comme Burberry'.





