Burberry confirme un élan prudent après son recentrage stratégique

L'icône du luxe britannique Burberry a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en légère hausse au troisième trimestre et maintenu ses prévisions pour l'exercice, se disant confiant sur les effets du recentrage stratégique amorcé il y a un peu plus d'un an.

Les revenus du troisième trimestre ont augmenté de 3%, à 665 millions de livres (764 millions d'euros), portés notamment par une hausse de 6% en Chine, marché stratégique dont le recul de la demande ces dernières années avait particulièrement affecté la marque.

Confronté comme l'ensemble du secteur du luxe à un ralentissement de la demande et à l'offensive protectionniste des Etats-Unis, Burberry a en outre pâti ces dernières années de choix stratégiques malheureux, notamment un pari (raté) de monter davantage en gamme, ce qui avait fait tomber dans le rouge son dernier résultat annuel.

Le groupe a amorcé ces derniers mois un recentrage d'urgence sur ses grands classiques, comme son trench coat et ses écharpes, pour enrayer le plongeon de ses résultats, avec des prix plus en rapport avec sa marque: le luxe, mais pas l'ultra luxe.

"L'impact de nos initiatives continue de se renforcer, ce qui accroît notre confiance quant à la trajectoire de l'entreprise", souligne Burberry dans son communiqué, confirmant son objectif pour son exercice décalé 2025-2026.

Le cours de l'action du groupe, de retour depuis septembre dernier parmi les valeurs de l'indice vedette FTSE 100 de la Bourse de Londres, un an après en avoir été délogé, gagnait plus de 4,4% mercredi matin.

"Après un passé récent en dents de scie, la marque Burberry regagne de l'élan et une nouvelle hausse des ventes a représenté le cinquième trimestre consécutif d'amélioration", a noté Richard Hunter, analyste chez Interactive Investor.

Il souligne que le résultat a notamment été porté par "une croissance à deux chiffres auprès des clients de la génération Z" en Chine et en Asie-Pacifique, ainsi que "les vêtements d'extérieur qui ont fait sa renommée, et qui surperforment actuellement les attentes".

En dépit de ses récentes difficultés, l'entreprise fondée en 1856, à Basingstoke (sud de l'Angleterre) par un apprenti drapier, peut toujours compter sur sa renommée.

La reine Elisabeth II elle-même avait décerné un "mandat royal" à l'entreprise dès 1955, faisant de Burberry un fournisseur régulier de la famille royale.