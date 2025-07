Burberry: baisse de 6% des ventes au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 09:35









(Zonebourse.com) - Burberry cède 1% à Londres après l'annonce par la maison de luxe d'un chiffre d'affaires au détail de 433 millions de livres sterling au titre de son premier trimestre 2025-26, en baisse de 6% en données brutes et de 2% à taux de changes constants.



A surface comparable, les ventes du groupe britannique se sont tassées de 1%, des croissances dans les zones EMEIA (+1%) et Amériques (+4%) ayant été plus que contrebalancées par des baisses en Grande Chine (-5%) et en Asie-Pacifique (-4%).



'L'amélioration de nos ventes comparables au premier trimestre, la vigueur de nos catégories principales et l'augmentation de la désirabilité de la marque nous confortent dans la voie à suivre', commente toutefois son CEO Joshua Schulman.



'Bien que l'environnement externe reste difficile et que nous n'en soyons qu'aux premiers stades de notre transformation, nous sommes encouragés par les premiers progrès que nous commençons à voir', poursuit-il.





Valeurs associées BURBERRY GROUP 1 279,250 GBX LSE +2,50%