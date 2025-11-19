Buraq Air signe une commande pour 10 appareils de la famille A320neo
19/11/2025
La famille A320 enregistre plus de 19 000 commandes à travers le globe. Cette famille permet de réaliser des économies de carburant et de CO? d'au moins 20 % par rapport aux avions monocouloirs de génération précédente.
Comme tous les appareils Airbus, la famille A320 peut fonctionner avec jusqu'à 50 % de carburant d'aviation durable (SAF). Airbus vise une compatibilité 100 % SAF pour l'ensemble de ses appareils d'ici 2030.
Fin octobre 2025, la famille A320neo avait déjà enregistré plus de 11 300 commandes auprès de 150 clients à travers le monde.
' Cet accord conforte l'A320neo comme appareil de choix pour la modernisation des flottes et nous sommes pleinement engagés à soutenir le plan de développement stratégique de Buraq Air ', a déclaré Benoit de Saint Exupéry.
