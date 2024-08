Bunzl bondit à Londres après l'annonce d'importantes distributions aux actionnaires

Bunzl, fournisseur britannique de produits et services aux entreprises, s'envolait de plus de 10% mardi à la Bourse de Londres après avoir annoncé un important plan d'investissement et de redistribution aux actionnaires.

( AFP / DANIEL LEAL )

"Bunzl s'est engagé à allouer environ 700 millions de livres (827 millions d'euros) par an" jusqu'au 31 décembre 2027, "principalement pour investir dans des acquisitions créatrices de valeur et, si nécessaire, des retours" aux actionnaires, a annoncé l'entreprise dans un communiqué.

Concrètement "si à la fin de chaque année le total des dépenses engagées pour des acquisitions (...) est inférieur à 700 millions de livres, le groupe restituera le reste aux actionnaires", a précisé Bunzl.

En outre, le groupe a annoncé mardi un programme de rachat d'actions "jusqu'à un montant maximum de 250 millions de livres qui débutera avec effet immédiat" et prévoit d'annoncer un rachat supplémentaire d'environ 200 millions de livres lors de l'annonce de ses résultats préliminaires de 2024, a-t-il ajouté.

Le groupe a pourtant publié en parallèle mardi un bénéfice net en baisse de 16% à 199 millions de livres pour les six premiers mois de l'année, et un recul de 3,3% de son chiffre d'affaires à 5,7 milliards de livres.

Mais Bunzl a aussi relevé ses prévisions de résultat opérationnel ajusté, "grâce à l'amélioration des marges et aux acquisitions", a-t-il précisé. Il a aussi annoncé un dividende semestriel en hausse de 10,4%.

Les actionnaires applaudissaient et l'action s'envolait de 10,08% à 3.538 pence à la Bourse de Londres vers 07H45 GMT.

Bunzl, dont le siège social est à Londres, est spécialisé notamment dans l'emballage agroalimentaire et autres produits pour la distribution, les équipements individuels de protection ou encore le matériel de nettoyage et d'hygiène.

"Bunzl n’est peut-être pas un nom connu du grand public, mais c’est une entreprise de qualité dans le secteur de la distribution mondiale qui se concentre sur la création de valeur par le biais de petites acquisitions", a commenté Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdown.

"L’entreprise, très génératrice de trésorerie, a pu accroître ses marges et lancer un rachat d’actions de 250 millions de livres sterling malgré un contexte difficile pour la croissance organique du chiffre d’affaires, et cela est en partie dû à sa solide stratégie d’acquisition", a-t-il ajouté.