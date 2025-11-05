Bunge progresse : le bénéfice du troisième trimestre dépasse les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions du négociant en céréales Bunge BG.N augmentent de 3,5 % à 96,55 $

** La société affiche un bénéfice ajusté de 2,27 $ par action au 3e trimestre, contre 2,09 $ estimés par les analystes, la clôture de l'acquisition de Viterra ayant permis d'augmenter les volumes grâce à l'amélioration des marges de traitement des graines oléagineuses

** Le segment de la transformation et du raffinage du soja de BG affiche un bénéfice ajusté de 478 millions de dollars pour le trimestre rapporté, en hausse de 67% par rapport à l'année précédente

** Le bénéfice de la division de commercialisation et de mouture des céréales de BG a augmenté de 56%

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 24,4 % depuis le début de l'année