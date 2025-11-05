 Aller au contenu principal
Bunge progresse : le bénéfice du troisième trimestre dépasse les estimations
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 15:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions du négociant en céréales Bunge BG.N augmentent de 3,5 % à 96,55 $

** La société affiche un bénéfice ajusté de 2,27 $ par action au 3e trimestre, contre 2,09 $ estimés par les analystes, la clôture de l'acquisition de Viterra ayant permis d'augmenter les volumes grâce à l'amélioration des marges de traitement des graines oléagineuses

** Le segment de la transformation et du raffinage du soja de BG affiche un bénéfice ajusté de 478 millions de dollars pour le trimestre rapporté, en hausse de 67% par rapport à l'année précédente

** Le bénéfice de la division de commercialisation et de mouture des céréales de BG a augmenté de 56%

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 24,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BUNGE GLOBAL
97,475 USD NYSE +3,82%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

