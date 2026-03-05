Bunge explore d'autres itinéraires alors que la crise du transport maritime s'aggrave dans le contexte du conflit impliquant l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et le contexte de l'industrie dans les paragraphes 2, 4 à 6) par Sumit Saha et Katha Kalia

Le négociant mondial en céréales Bunge

BG.N étudie des itinéraires de transport alternatifs et travaille avec ses clients pour minimiser les perturbations causées par le conflit au Moyen-Orient, a déclaré un porte-parole de l'entreprise à Reuters.

Bien que la société n'ait pas immédiatement fourni de détails sur les itinéraires alternatifs, elle a déclaré qu'elle avait jusqu'à présent constaté un impact limité sur ses navires de haute mer.

Le transport maritime par le détroit d'Ormuz a été interrompu après les frappes américano-israéliennes sur l'Iran , ce qui a fortement limité les flux commerciaux à travers l'étroit point d'étranglement du Golfe.

Le Conseil international des céréales estime qu'environ 22 millions de tonnes de céréales, d'oléagineux et de produits livrés dans le golfe Persique ont transité par le détroit d'Ormuz au cours des cinq dernières années, ce qui représente environ 3 % du commerce mondial.

Outre le traitement et le transport de céréales et d'oléagineux, Bunge gère également les expéditions d'engrais par l'intermédiaire de son réseau logistique.

Quelque 25 à 35 % du commerce mondial de matières premières pour engrais passent par le détroit, et les analystes avertissent que sa fermeture pourrait bouleverser les chaînes d'approvisionnement et augmenter les coûts de production - une hausse qui finirait par être ressentie par les consommateurs.

Nutrien NTR.TO , la plus grande société canadienne de produits chimiques agricoles, a déclaré mercredi qu'elle était étroitement engagée avec ses clients alors que les conditions au Moyen-Orient continuent d'évoluer.

Les négociants en matières premières Trafigura et Glencore

GLEN.L ont refusé de commenter tout impact du conflit, tandis que les rivaux de Bunge, Archer-Daniels-Midland ADM.N et Cargill, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.