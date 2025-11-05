Bunge dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à des marges de transformation élevées et à l'apport de Viterra

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Le négociant en céréales Bunge BG.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du troisième trimestre mercredi, stimulé par la clôture de l'acquisition de Viterra et par un redressement des marges de transformation et des volumes plus élevés de ventes de récoltes.

La performance trimestrielle du plus grand transformateur d'oléagineux au monde a également été favorisée par la baisse des prix du soja.

"Au cours de notre premier trimestre complet depuis la clôture de la transaction avec Viterra, notre équipe combinée a obtenu de bons résultats dans un contexte de marché et de réglementation complexe", a déclaré Greg Heckman, directeur général de Bunge.

Bunge a achevé sa fusion avec Viterra GLEN.L , soutenue par Glencore, en juillet, deux ans après avoir annoncé la méga-opération de 34 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires net des activités de transformation et de raffinage du soja de la société a augmenté pour atteindre 10,86 milliards de dollars au cours du trimestre considéré, contre 7,86 milliards de dollars il y a un an.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 2,27 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,09 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.