Bunge dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce aux volumes de céréales et d'oléagineux ; les perspectives pour 2024 restent intactes

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les résultats sectoriels, le contexte, le cours de l'action et les signatures) par Karl Plume et Mrinalika Roy

Bunge BG.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre mercredi, car les grandes récoltes mondiales ont fourni au négociant et au transformateur de céréales des volumes suffisants de soja, de maïs et d'autres cultures pour atténuer l'impact de la baisse des marges.

Le négociant mondial en céréales s'attendait à une augmentation des bénéfices grâce à une hausse des ventes de récoltes par les agriculteurs américains, qui récoltent une récolte record de soja et leur deuxième plus grande récolte de maïs jamais réalisée.

Bunge a raffermi ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2024 à "au moins 9,25 dollars", contre "environ 9,25 dollars" précédemment, car les résultats de l'agro-industrie et des huiles raffinées et de spécialité ont été meilleurs que prévu, bien qu'en baisse par rapport au même trimestre de l'année dernière.

Bunge et ses rivaux du secteur agroalimentaire, notamment Archer-Daniels-Midland Co ADM.N et Cargill Inc CARG.UL , ont vu leurs bénéfices diminuer et leurs marges s'éroder à mesure que les prix des cultures de base telles que le maïs et le soja ont chuté à leur plus bas niveau depuis près de quatre ans.

Le bénéfice trimestriel ajusté d'Agribusiness, le segment le plus important de Bunge, a chuté de 22 % par rapport à l'année précédente malgré une augmentation de 5,5 % des ventes, la faiblesse des marges de traitement des graines oléagineuses en Amérique du Nord et en Asie ayant plus que compensé les meilleurs résultats obtenus en Amérique du Sud.

Le merchandising, qui comprend le négoce et l'achat de céréales, a été un point positif, les bénéfices trimestriels ajustés ayant augmenté d'environ 56 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 75 millions de dollars.

Le bénéfice ajusté du secteur des huiles raffinées et spécialisées a chuté de 21 %, malgré une augmentation de 2,4 % des volumes, tandis que les bénéfices du secteur de la meunerie ont chuté de 61 %.

Ces résultats interviennent alors que Bunge attend de conclure une fusion de 34 milliards de dollars avec Viterra, soutenue par Glencore. L'opération, annoncée l'année dernière et approuvée par les actionnaires de Bunge, est en attente d'autorisations réglementaires sur les principaux marchés.

Bunge a déclaré un bénéfice ajusté de 2,29 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation de 2,15 dollars par action par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Les perspectives de bénéfices ajustés de la société pour l'ensemble de l'année, à savoir "au moins 9,25 dollars" par action, sont inférieures aux 9,43 dollars attendus par les analystes.

Les actions étaient en baisse de 0,2 % à 87,65 $ dans les échanges de pré-marché.