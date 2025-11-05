Bunge dépasse ses estimations de bénéfices pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bunge BG.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du troisième trimestre mercredi, le négociant en céréales ayant bénéficié d'un redressement des marges de transformation et de volumes plus élevés de ventes de récoltes.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 2,27 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,09 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.