Bunge chute après que les prévisions de bénéfices pour 2026 ont été inférieures aux estimations

4 février - ** Les actions du négociant en céréales Bunge

BG.N en baisse de 3,3 % à 113,01 $ avant le marché

** La société prévoit que le bénéfice ajusté par action pour l'année en cours se situera entre 7,50 et 8,00 dollars, en dessous des estimations moyennes des analystes de 8,71 dollars - données compilées par LSEG

** La volatilité des marchés des matières premières et le resserrement des marges pèsent sur le négociant mondial en céréales

** Le bénéfice ajusté du quatrième trimestre s'élève à 1,99 $ par action, contre 2,13 $ par action il y a un an

** En 2025, l'action BG était en hausse de 14,5%