Bunge annonce un plan de rachat d'actions de 3 milliards de dollars
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 13:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bunge Global BG.N a annoncé mardi un nouveau programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars et un objectif de retour aux actionnaires d'au moins 50% de son flux de trésorerie discrétionnaire par le biais de dividendes et de rachats d'actions.

Dividendes

Valeurs associées

BUNGE GLOBAL
118,790 USD NYSE +1,82%
