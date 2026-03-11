 Aller au contenu principal
Bumble s'envole après une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel, les efforts de redressement commencent à porter leurs fruits
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 21:36

11 mars - ** Les actions de l'opérateur d'applications de rencontres Bumble BMBL.O augmentent de ~23% à 3,49 $ après les heures d'ouverture

** La société affiche un chiffre d'affaires de 224,2 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 221,3 millions de dollars par les analystes - données compilées par LSEG

** La société a mis l'accent sur l'amélioration de ses produits et sur des fonctionnalités basées sur l'IA afin d'attirer les jeunes utilisateurs sur un marché concurrentiel

** Le revenu moyen total par utilisateur payant a augmenté de 7,9 % pour atteindre 22,20 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 20,5% cette année

