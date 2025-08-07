Bumble plonge, la stratégie de refonte de l'IA n'ayant pas réussi à séduire les investisseurs, alors que le nombre d'utilisateurs payants est en baisse

(Ajout d'un graphique après le paragraphe 4 et mise à jour du titre) par Kritika Lamba

Les actions de Bumble BMBL.O ont chuté de 17% jeudi après un nouveau trimestre de baisse des utilisateurs payants qui a soulevé des questions sur les efforts de redressement de l'opérateur de l'application de rencontres, y compris les initiatives d'IA, et les perspectives de croissance à long terme.

La société a déclaré après les heures de marché mercredi que le nombre total d'utilisateurs payants avait chuté de 8,7% à 3,8 millions au deuxième trimestre, malgré les efforts déployés pour améliorer la qualité de sa base d'utilisateurs et favoriser des connexions plus significatives en reliant les utilisateurs ayant un engagement et une intention similaires.

À titre de comparaison, Bumble comptait 4 millions d'utilisateurs payants au premier trimestre et 4,2 millions au quatrième trimestre de l'année précédente.

Pendant ce temps, le rival direct de Bumble, Hinge, détenu par Match Group MTCH.O , a continué à surperformer en raison de sa plus forte présence sur le marché international et de sa suite d'IA compétitive qui offre des correspondances plus personnalisées.

L'accent mis par Hinge sur des profils authentiques et des invites innovantes l'a différencié de ses concurrents, l'aidant à atteindre des taux d'engagement et de rétention des utilisateurs plus élevés, ont noté les analystes. De son côté, Bumble n'en est qu'au début de sa stratégie d'amélioration de l'expérience utilisateur.

La société a déployé de nouvelles fonctionnalités alimentées par l'IA pour développer les outils de confiance et de sécurité, mais les analystes ont déclaré que la stratégie pèsera sur la croissance des utilisateurs et des payeurs à court terme, en particulier lorsque des mesures de vérification plus strictes seront déployées.

"Il reste très tôt ici et la visibilité pour les utilisateurs et les payeurs est plus faible à notre avis," ont déclaré les analystes de Citi, ajoutant que le marketing plus élevé, ainsi que les dépenses de recherche et de développement, pourraient peser sur les marges jusqu'en 2026.

Les actions de la société basée à Austin, au Texas, ont chuté de plus de 6 % depuis le début de l'année. L'action se négocie à 7,96 fois ses bénéfices prévus pour les 12 prochains mois, contre 14,64 fois pour Match Group.