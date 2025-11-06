 Aller au contenu principal
Bumble chute, les prévisions de revenus pour le quatrième trimestre ne sont pas à la hauteur des estimations
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 14:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de l'opérateur d'applications de rencontres Bumble BMBL.O chutent de 12,36% à 4,75 $ en pré-marché après que l'entreprise ait prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieur aux estimations, citant les efforts de redressement en cours et une croissance plus faible des utilisateurs payants

** Les actions devraient ouvrir à leur plus bas niveau depuis le début du mois de mai si les baisses se maintiennent

** La société s'attend à ce que les revenus du 4ème trimestre se situent entre 216 et 224 millions de dollars, contre une estimation de 233,3 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Les plateformes de rencontres sont confrontées à un ralentissement de l'industrie car les utilisateurs se tournent vers d'autres alternatives de mise en relation

** L'action est en baisse de 33,42% depuis le début de l'année, Grindr GRND.N en baisse de 26% depuis le début de l'année, tandis que Match Group MTCH.O a réussi à réaliser des gains marginaux cette année

** Deux analystes sur 18 considèrent BMBL comme un "achat", 15 le considèrent comme un "maintien", deux comme une "vente"; PT médian à 6,45 $ - données compilées par LSEG

Valeurs associées

BUMBLE RG-A
5,4200 USD NASDAQ 0,00%
GRINDR
13,200 USD NYSE 0,00%
MATCH GROUP
33,1900 USD NASDAQ 0,00%
