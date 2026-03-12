Bumble bondit, son chiffre d'affaires du quatrième trimestre dépassant les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions de l'opérateur d'applications de rencontres Bumble BMBL.O augmentent de 21,8 % à 3,46 $ sur le marché préliminaire ** La société a annoncé mercredi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations, l'opérateur d'applications de rencontres commençant à récolter les premiers fruits d'un vaste plan de redressement

** J.P. Morgan relève la note de l'action de "Sous-pondérer" à "Neutre"

** L'accent est désormais mis sur les nouvelles fonctionnalités du produit au second semestre, y compris un assistant de rencontre IA (Bee) et des profils basés sur des chapitres qui réduisent l'importance du " swiping "

** La société affiche un chiffre d'affaires de 224,2 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 221,3 millions de dollars par les analystes - données compilées par LSEG

** 18 analystes estiment que l'action est "à conserver" en moyenne; la prévision médiane est de 5 $ - données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'entreprise est en baisse de ~20,5 % depuis le début de l'année