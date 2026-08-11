Bumble assouplit sa règle selon laquelle les femmes doivent envoyer le premier message, alors que les applications de rencontre cherchent à stimuler l'engagement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bumble BMBL.O a annoncé mardi qu’il autoriserait désormais l’un ou l’autre des deux utilisateurs d’un « match » à envoyer le premier message, abandonnant ainsi la règle selon laquelle les femmes devaient envoyer le premier message, qui constituait une caractéristique distinctive de l’application de rencontres depuis son lancement en 2014. Cette décision intervient alors que les entreprises d’applications de rencontre sont confrontées à une lassitude des utilisateurs vis-à-vis des plateformes traditionnelles basées sur le « swipe » et à un ralentissement de leur croissance, ce qui a incité certaines d’entre elles, notamment Bumble et Match Group MTCH.O , propriétaire de Tinder, à déployer de nouvelles fonctionnalités et des outils basés sur l’IA visant à améliorer l’engagement des utilisateurs.

* Jusqu’à présent, seules les femmes pouvaient engager la conversation dans les matchs hétérosexuels sur Bumble, contrairement à la plupart des applications de rencontre, dont Tinder, où l’un ou l’autre des utilisateurs peut envoyer le premier message.

* Bumble a indiqué que des tests menés au Canada ont montré une augmentation des taux d’initiation de discussions, une diminution du nombre de discussions expirées et une hausse des conversations réciproques après la mise en place de ces changements.

* L’entreprise prolonge également le délai de réponse de 24 à 72 heures, dans le but d’augmenter le nombre de conversations et de réduire le nombre de matchs expirant sans interaction.

* Ces changements répondent aux demandes des utilisateurs qui souhaitent "plus de flexibilité, moins de pression et davantage d’opportunités de créer des liens réels et significatifs", a déclaré la fondatrice et directrice générale Whitney Wolfe Herd.

* Au début du mois , Bumble avait prévu un chiffre d’affaires pour le troisième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street et annoncé une baisse de 16,4 % du nombre d’utilisateurs payants.