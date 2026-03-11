Bumble affiche un chiffre d'affaires trimestriel en hausse, les efforts de redressement commençant à porter leurs fruits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Bumble BMBL.O a publié mercredi un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux estimations, l'opérateur de l'application de rencontres commençant à récolter les premiers fruits d'un vaste plan de redressement, ce qui a fait bondir ses actions d'environ 24% dans les échanges prolongés.

Bumble a fait l'objet d'une révision stratégique depuis que sa fondatrice Whitney Wolfe Herd est redevenue directrice générale il y a environ un an, poussant à l'amélioration des produits et à de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA, conçues pour mieux attirer les jeunes amateurs de rencontres et pour contrer la concurrence féroce sur un marché saturé.

Le secteur des rencontres en ligne est confronté à un ralentissement de la croissance du nombre d'utilisateurs en raison de l'évolution de la demande des jeunes utilisateurs, qui ressentent encore la lassitude du "swiping".

En réponse, les principaux acteurs, dont Bumble et Tinder et Hinge de Match Group, ont accéléré le déploiement d'outils alimentés par l'IA visant à améliorer la qualité des rencontres, à aider les utilisateurs à rédiger des messages et à réduire les frictions associées au swiping continu.

Le mois dernier, Match Group a affiché un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations, grâce aux premiers résultats de ses initiatives en matière de produits.

Le revenu moyen total par utilisateur payant de Bumble pour le trimestre considéré a augmenté de 7,9 % pour atteindre 22,20 dollars, tandis que le nombre total d'utilisateurs payants a chuté de 20,5 % pour atteindre 3,3 millions.

Pour le premier trimestre, la société prévoit des revenus compris entre 209 et 213 millions de dollars, dont le point médian est légèrement supérieur aux estimations de 210,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 224,2 millions de dollars, contre 221,3 millions de dollars estimés par les analystes.