Bullish, soutenu par Peter Thiel, vise une valorisation de 4,82 milliards de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse élargie
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 13:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails provenant du dépôt réglementaire tout au long de la procédure)

La bourse de crypto-monnaies Bullish vise une valorisation de 4,82 milliards de dollars après avoir augmenté son offre publique initiale lundi, soulignant l'intérêt soutenu des investisseurs pour les actifs numériques.

Cette augmentation, qui reste bien en deçà de l'objectif de valorisation de 9 milliards de dollars qu'elle s'était fixé dans le cadre d'une fusion à blanc qui a échoué en 2021, illustre le rôle croissant que les sociétés de crypto-monnaies jouent dans la dynamique créée par les marchés des introductions en bourse.

La récente montée du secteur vers une valeur de marché de 4 billions de dollars ( ) a stimulé le sentiment du marché public, avec Grayscale et Gemini , la bourse d'actifs numériques fondée par Tyler et Cameron Winklevoss, qui ont également déposé confidentiellement des demandes d'introduction en bourse au cours des derniers mois.

Bullish, soutenu par Peter Thiel, vise maintenant à lever jusqu'à 990 millions de dollars en vendant 30 millions d'actions dont le prix est compris entre 32 et 33 dollars chacune.

En comparaison, l'offre précédente portait sur 20,3 millions d'actions dont le prix proposé se situait entre 28 et 31 dollars l'unité.

Alors que l'administration du président américain Donald Trump continue d'accumuler les victoires réglementaires en faveur des crypto-monnaies, l'attitude des entreprises américaines à l'égard de la classe d'actifs est passée d'une réticence prudente à une adoption jubilatoire.

Dans le cadre de leurs opérations de trésorerie, plusieurs entreprises ont désormais des allocations importantes en crypto-monnaies.

Bullish prévoit également de convertir une partie importante du produit de l'introduction en bourse en stablecoins libellés en dollars américains avec l'aide d'un ou de plusieurs émetteurs de ces jetons, a déclaré l'entreprise dans son dépôt réglementaire.

Certains fonds et comptes gérés par BlackRock BLK.N et ARK Investment de Cathy Wood ont manifesté leur intérêt pour acheter jusqu'à 200 millions de dollars d'actions dans le cadre de l'offre.

Bullish devrait fixer le prix de l'opération mardi et commencer à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole "FLY" le lendemain.

J.P.Morgan, Jefferies et Citigroup sont les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse.

Valeurs associées

BLACKROCK
1 124,970 USD NYSE +0,91%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

