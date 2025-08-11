information fournie par Reuters • 11/08/2025 à 13:01

Bullish, soutenu par Peter Thiel, vise à lever jusqu'à 990 millions de dollars dans le cadre d'une offre publique initiale élargie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'échange de crypto-monnaies Bullish cherche à lever jusqu'à 990 millions de dollars après avoir élargi son offre publique initiale aux États-Unis, lundi.