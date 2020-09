Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bulgarie-Nouvelle manifestation antigouvernementale à Sofia Reuters • 03/09/2020 à 01:00









SOFIA, 3 septembre (Reuters) - Des milliers de personnes se sont rassemblées devant le Parlement bulgare dans la capitale Sofia mercredi pour protester contre l'action gouvernementale et demander la démission du Premier ministre Boïko Borissov, auquel ils reprochent sa volonté de réviser la Constitution et son échec dans la lutte contre la corruption. Il s'agit de l'une des plus importantes manifestations depuis le début du mouvement de contestation, début juillet. Les tensions se sont exacerbées en fin de soirée et des échauffourées ont eu lieu entre quelques manifestants et les forces de l'ordre. Face aux jets de pétards et cocktails Molotov, la police a fait usage de canons à eau et déployé un périmètre de sécurité devant le Parlement. La police a indiqué avoir procédé à une soixantaine d'arrestations. Les organisateurs, qui avaient appelé à un rassemblement pacifique, ont déclaré que des éléments perturbateurs ont attaqué la police. Une quarantaine de personnes, parmi lesquelles des officiers de police, ont été transportées à l'hôpital pour des soins, ont indiqué les services de santé. S'exprimant au Parlement, le président Rumen Radev a appelé à la démission du gouvernement de centre droit de Borissov et demandé aux députés de rejeter le projet de révision de la Constitution. "Ce n'est pas l'absence de nouvelle Constitution qui a poussé les gens dans la rue, mais le manque de moralité des dirigeants (...) et la corruption", a-t-il dit. Borissov, âgé de 61 ans, a promis de démissionné si la révision de la Constitution était actée. (Tsvetelia Tsolova; version française Jean Terzian)

