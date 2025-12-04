 Aller au contenu principal
CAC 40
8 126,06
+0,48%
Build-A-Bear Workshop chute après que le chiffre d'affaires du troisième trimestre a manqué les estimations
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 15:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions du fabricant de jouets Build-A-Bear Workshop BBW.N en baisse de 7,7 % à 53 $ avant le marché ** Les revenus du 3ème trimestre ont augmenté de 2,7% à 122,7 millions de dollars - un record pour le 3ème trimestre - mais manquent les estimations de 124,2 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action (BPA) de 62 cents pour le 3e trimestre dépasse les estimations de 59 cents

** La société déclare que les coûts liés aux tarifs douaniers et l'augmentation des frais de vente, généraux et administratifs ont comprimé les marges

** "Nous nous attendons à ce que ce niveau élevé d'impact se poursuive au cours du quatrième trimestre et pour la prochaine année fiscale", déclare Sharon Price John, directrice générale de l'entreprise

** La société réaffirme ses prévisions pour l'exercice 2025

** L'action BBW est en hausse de 24,6 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

BUILD-A-BEAR WOR
48,125 USD NYSE -16,19%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

