Build-A-Bear Workshop chute après que le chiffre d'affaires du troisième trimestre a manqué les estimations

4 décembre - ** Les actions du fabricant de jouets Build-A-Bear Workshop BBW.N en baisse de 7,7 % à 53 $ avant le marché ** Les revenus du 3ème trimestre ont augmenté de 2,7% à 122,7 millions de dollars - un record pour le 3ème trimestre - mais manquent les estimations de 124,2 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action (BPA) de 62 cents pour le 3e trimestre dépasse les estimations de 59 cents

** La société déclare que les coûts liés aux tarifs douaniers et l'augmentation des frais de vente, généraux et administratifs ont comprimé les marges

** "Nous nous attendons à ce que ce niveau élevé d'impact se poursuive au cours du quatrième trimestre et pour la prochaine année fiscale", déclare Sharon Price John, directrice générale de l'entreprise

** La société réaffirme ses prévisions pour l'exercice 2025

** L'action BBW est en hausse de 24,6 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture