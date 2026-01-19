 Aller au contenu principal
Budget: Vallaud s'attend au recours au 49.3 du fait de la non-censure du PS
information fournie par AFP 19/01/2026 à 09:17

Le chef des députés socialistes Boris Vallaud à l'Assemblée nationale, le 23 décembre 2025 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Le chef des députés socialistes Boris Vallaud s'attend à ce que Sébastien Lecornu décide de recourir au 49.3 pour faire adopter le budget 2026 maintenant que son parti a annoncé qu'il ne devrait pas censurer le gouvernement.

"Je crois que c'est ce vers quoi on s'oriente", a déclaré M. Vallaud lundi sur RTL.

L'autre hypothèse, celle d'une ordonnance prise par l'exécutif, est désormais "sans objet dès lors qu'on s'achemine vers la possibilité d'une non-censure" et serait même "hasardeuse", a-t-il jugé.

Sébastien Lecornu doit faire savoir lundi après-midi, lors d'un Conseil des ministres, s'il a recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget 2026.

Si le 49.3 est choisi, il pourrait être activé dès mardi à l'Assemblée nationale sur le volet "recettes" du projet de loi de finances, puis une deuxième fois quelques jours plus tard sur le volet "dépenses". Le texte ira ensuite au Sénat, puis reviendra à l'Assemblée pour un dernier 49.3.

Un budget définitif pourrait alors être promulgué autour de la mi-février à condition que Sébastien Lecornu résiste aux motions de censure qui seront déposées tout au long du processus par LFI ou le RN.

Cela semble bien parti, car le Parti socialiste, qui détient une bonne partie des clés de la censure, s'est montré satisfait des annonces gouvernementales vendredi soir.

Celles-ci permettent "d'envisager une non-censure", a confirmé lundi Boris Vallaud.

Les vœux du PS ont en effet été exaucés sur le pouvoir d'achat, avec une hausse de la prime d'activité, mais également sur la jeunesse, avec les repas à un euro pour les étudiants.

"Nous avons fait reculer le gouvernement sur un certain nombre de points qui étaient une politique injuste pour les Français pour lesquels les fins de mois étaient difficiles", a souligné M. Vallaud.

C'est également la proposition PS de surtaxe sur les bénéfices de 300 grandes entreprises qui a été retenue in fine, pour un rendement de huit milliards d'euros en 2026, comme en 2025.

    On nous amuse avec des repas à un euro alors que les socialo sont en train de détruire l'industrie

