Budget 2025: les "concessions ont un coût", celui de la censure "est plus élevé encore", prévient le ministre de l'Economie, Eric Lombard

La censure du gouvernement de Michel Barnier en décembre et "l'instabilité qu'elle a générée ont coûté au budget de la France 12 milliards d'euros supplémentaires", a souligné le ministre.

Eric Lombard à Paris, le 17 janvier 2025. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Le gouvernement Bayrou ayant passé l'épreuve d'une première motion de censure après la déclaration de politique générale du Premier ministre, reste à survivre à la motion de censure qui ne manquera pas d'être déposée pour le vote du budget. Le ministre de l'Economie et des Finances, Eric Lombard, a mis en garde jeudi 23 janvier contre le coût de la chute du gouvernement, qui serait "plus élevé encore" que celui des "concessions" qui pourraient être accordées aux groupes politiques.

"Certaines de ces concessions ont un coût. Je veux juste rappeler que le coût d'une censure est plus élevé encore ", a déclaré Eric Lombard en présentant ses voeux aux acteurs économiques à Bercy. Il a affirmé que la censure du gouvernement de Michel Barnier en décembre et "l'instabilité qu'elle a générée ont coûté au budget de la France 12 milliards d'euros supplémentaires" , soit l'équivalent du budget de la Justice.

Plus de trois mois après son dépôt au Parlement, et suspendu par la censure, le projet de budget de l'Etat pour 2025 est enfin soumis dans son ensemble au vote du Sénat jeudi.

Après avoir convaincu les socialistes de ne pas le censurer sur sa déclaration de politique générale, François Bayrou espère prolonger cet ébauche d'accord sur son budget, avec des concessions comme le renoncement à la suppression de 4.000 postes d'enseignants et au passage à trois jours de carence dans la fonction publique , ainsi que la renégociation de la réforme des retraites de 2023 . Mais le compte n'y est toujours pas pour le PS, qui votera contre le budget comme toute la gauche.

Dialogue de "qualité" avec le PS

Dans son discours, Eric Lombard a salué "la qualité du dialogue que nous avons eu avec le Parti socialiste, un dialogue constructif, qui s'est traduit par de vraies évolutions, en matière de réouverture du dialogue sur les retraites, de lutte contre la 'suroptimisation' fiscale, et d'amélioration de certaines politiques publiques".

Il a par ailleurs annoncé que le déficit public de la France en 2024 serait "plus près de 6%" que des 6,1% du produit intérieur brut (PIB) anticipés jusqu'ici. Pour 2025, le gouvernement ambitionne de ramener le déficit public à 5,4% du PIB au prix d'un effort budgétaire de plus de 50 milliards d'euros, dont environ 32 milliards d'économies et 21 milliards de recettes. Attendue à 1,1% en 2024, la prévision de croissance du PIB a été abaissée à 0,9% cette année.

"Ce budget comporte une part d'effort très importante" , a indiqué Eric Lombard. "Nous mènerons une revue stratégique des participations publiques et du rôle de l'Etat actionnaire", incarné notamment par l'Agence des participations de l'Etat (PAE), a-t-il poursuivi, tout en répétant vouloir éviter aux entreprises et aux ménages une hausse de la pression fiscale.

A l'échelle européenne, il a rappelé son soutien à l'Union des marchés de capitaux pour financer les investissements dans la transition énergétique ou l'innovation. Cela nous permettra de mobiliser l’épargne privée. Nous devrons également développer la titrisation et œuvrer à la création d'un label pour un produit d’épargne européen", a-t-il développé.

A l'adresse de Donald Trump, qui menace d'imposer des droits de douane sur les marchandises en provenance de l'UE, Eric Lombard a prévenu: "nous y répondrons évidemment".