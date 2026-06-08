BTIG abaisse l'objectif de cours de Lennar en raison de la hausse des coûts liés à la constitution d'un portefeuille foncier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** BTIG abaisse l'objectif de cours du constructeur immobilier Lennar Corp LEN.N de 77 $ à 73 $ et maintient sa recommandation à "vendre"

** Le nouvel objectif de cours implique une baisse de 19,3% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Selon BTIG, le coût du passage de Lennar à la constitution d'un portefeuille foncier, qui n'a pas encore eu d'impact sur la marge brute, s'élève à environ 130 points de base, contre environ 50 points de base auparavant

** Le deuxième trimestre sera un test décisif, car la hausse des coûts liés à la constitution d'un portefeuille foncier, l'augmentation des stocks spéculatifs et l'affaiblissement de la demande des investisseurs pourraient limiter l'effet de levier opérationnel malgré la forte tendance de la demande chez les concurrents - BTIG

** BTIG prévoit un BPA de 5,99 $ par action pour 2026, contre 6,25 $ précédemment

** Parmi les 20 courtiers, un recommande d'"acheter" le titre ou mieux, onze de "conserver" et huit de "vendre" ou moins; leur objectif de cours médian est de 89,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait chuté de près de 12% depuis le début de l'année