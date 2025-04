BT: transition des lignes fixes vers le numérique information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 11:53









(CercleFinance.com) - BT annonce le lancement d'une nouvelle campagne avec la célèbre présentatrice Moira Stuart pour sensibiliser à la transition du Royaume-Uni des lignes fixes analogiques vers les lignes fixes numériques.



Cette transition, prévue pour janvier 2027, est accompagnée du déploiement du service Digital Voice, une nouvelle offre de téléphone fixe sur réseau Internet, offrant des appels de haute qualité et une protection contre les appels frauduleux. Près de trois millions de clients ont déjà adopté Digital Voice, souligne BT.



La campagne vise à rassurer les clients sur la simplicité du passage au numérique et à informer ceux ayant des besoins particuliers sur le soutien disponible.



BT annonce également un déploiement régional ciblé pour les clients vulnérables, avec des visites à domicile gratuites d'ingénieurs et des unités de sauvegarde de batterie pour garantir la connexion en cas de coupure de courant. Le passage à Digital Voice se fera progressivement entre le printemps et l'automne 2025 dans différentes régions.



Pour ceux sans connexion Internet, BT propose une ligne fixe traditionnelle, sans nécessité de nouvel équipement, garantissant l'utilisation de la ligne actuelle jusqu'en 2030.





