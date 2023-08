BT: propose la 4G pour des zones reculées d'Ecosse information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 14:41

(CercleFinance.com) - BT fait savoir que EE, société du groupe BT, en partenariat avec le gouvernement écossais, le Scottish Futures Trust et WHP Telecoms propose désormais une connectivité fiable dans les hautes terres, permettant notamment de connecter les services d'urgence dans les régions les plus reculées d'Écosse.



'La sécurité des patients et les soins médicaux essentiels ont notamment été renforcés dans les Highlands et les îles grâce à la nouvelle couverture 4G reliant les services d'urgence les plus éloignés d'Écosse', met en avant BT.



Ces changements positifs sont le résultat direct de 13 nouveaux mâts 4G qui ont été installés à travers les Highlands et les îles cette année. Ces installations s'inscrivent dans le cadre du programme écossais de remplissage 4G (S4GI) de 28,75 millions de livres sterling qui vise à fournir une infrastructure et des services 4G dans les zones rurales de l'Écosse qui avaient auparavant une couverture mobile extrêmement limitée.



Concrètement, la nouvelle connectivité 4G haut débit, assurée par deux nouveaux mâts installés sur l'Ile du Jura, va par exemple permettre au Cabinet Médical Jura de communiquer plus efficacement avec son héliport en cas d'urgence.



' Les résidents, les visiteurs et les entreprises pourront également accéder et bénéficier d'un service mobile 4G fiable' assure BT.