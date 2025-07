BT: mise sur la 5G pour optimiser le Sail GP à Portsmouth information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 11:51









(Zonebourse.com) - BT Group annonce que sa technologie 5G Standalone avec découpage réseau sera déployée lors du Emirates Great Britain Sail Grand Prix à Portsmouth les 19 et 20 juillet, afin de sécuriser les opérations et enrichir l'expérience des fans.



En tant que fournisseur officiel, BT collabore étroitement avec SailGP et Ericsson pour fournir deux tranches réseau distinctes, adaptées aux besoins spécifiques de l'événement.



Ce dispositif permettra notamment d'assurer la connectivité critique des 12 voiliers F50 pour la voix, la télémétrie et la vidéo à bord, ainsi que de garantir des paiements rapides sur les terminaux du magasin officiel.



Par ailleurs, BT et Ericsson testeront à Portsmouth de nouvelles radios 5G à haute capacité pour alimenter une expérience immersive AR/VR à 360°, permettant aux spectateurs de se plonger virtuellement dans la course.





