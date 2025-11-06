BT maintient le cap malgré un repli du bénéfice semestriel
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 15:55
Le chiffre d'affaires ajusté du groupe ressort à 9,81 milliards de livres, en recul de 3% par rapport à la même période de l'exercice précédent, pénalisé par la baisse des revenus liés aux activités de téléphonie fixe, à la vente de terminaux mobiles et aux performances de l'unité internationale. Les revenus de services au Royaume-Uni (ajustés) reculent de 1% à 7,73 milliards de livres. L'EBITDA ajusté ressort stable à 4,13 milliards de livres.
Le Free Cash Flow normalisé recule quant à lui de 43% à 408 millions de livres, impacté par une hausse des investissements (+8% à 2,44 milliards de livres), l'absence de remboursement fiscal perçu un an plus tôt et une moindre contribution des programmes de gestion du besoin en fonds de roulement.
La dette nette s'élève à 20,85 milliards de livres à fin septembre 2025, en hausse de 3% sur un an. Le conseil d'administration annonce un dividende intérimaire en hausse de 2%, à 2,45 pence par action, conformément à sa politique de distribution de 30% du dividende annuel précédent.
'BT est en train de réussir sa transformation dans un environnement concurrentiel. Nos efforts de simplification et de modernisation, combinés à notre recentrage sur le Royaume-Uni, compensent les pressions sur les activités internationales et les coûts salariaux. Nous restons en bonne voie pour atteindre nos objectifs financiers annuels', a assuré la directrice générale Allison Kirkby.
Le groupe a d'ailleurs confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2025/2026, visant un chiffre d'affaires ajusté d'environ 20 milliards de livres, un EBITDA ajusté compris entre 8,2 et 8,3 milliards de livres, et un Free Cash Flow normalisé d'environ 1,5 milliard de livres. Les objectifs à moyen terme sont également réitérés.
'Nous maintenons notre recommandation de 'réduire' sur le titre, qui offre actuellement un rendement du dividende de 4,6 %', a réagi Jean-Michel Salvador, spécialiste de du titre chez AlphaValue.
Peu avant 16h, l'action BT progresse de presque 0,5% à Londres alors que le Footsie est en léger recul, à -0,3%.
Valeurs associées
|180,975 GBX
|LSE
|+0,57%
A lire aussi
-
A la COP30 de Belem, les dirigeants constatent l'échec sur l'accord de Paris et appellent au sursaut
Un constat d'échec, mais aussi un peu d'espoir: des dirigeants internationaux ont admis à Belem jeudi que le monde n'avait pas réussi à limiter le réchauffement climatique comme l'envisageait l'accord de Paris il y a dix ans, mais cherché à donner une nouvelle ... Lire la suite
-
Jensen Huang exhorte les autorités américaines à "prendre les devants" pour contrer les politiques de subventions massives menées par le régime chinois dans le domaine des semi-conducteurs. Qui sortira vainqueur de la bataille des puces? Le PDG de Nvidia , Jensen ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) Nous soldons la position sur le turbo PUT Société Générale U32YS portant sur le titre AMD (Advanced Micro Devices) à 6.39 EUR. Ce produit dérivé a été conseillé hier à 5.19 EUR, soit un gain de +23.12%. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli
-
Le directeur général de JPMorgan déclare que l'Argentine pourrait ne pas avoir besoin d'un prêt bancaire et que la Fed restera probablement indépendante
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Dimon fait l'éloge des réformes économiques de Milei et des investissements étrangers ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer