BT: le découpage réseau fait ses preuves à Belfast information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - BT Group annonce que la première utilisation réelle des capacités de découpage réseau en 5G Standalone a été déployée sur le réseau mobile EE pour accélérer les paiements mobiles au marché de Noël de Belfast.



Lors d'un essai de deux semaines, une part dédiée du réseau 5G EE a été allouée à la tente Lavery's Beer Tent, permettant des paiements ultra-rapides pour des milliers de clients, même pendant les périodes de forte affluence.



Cela marque une première pour une entreprise accédant à une portion distincte du réseau public EE en 5G Standalone.



Cette technologie, lancée en septembre dernier par BT, offre une connectivité protégée et des performances garanties, réduisant la latence et congestion, tout en augmentant la vitesse pour des besoins spécifiques.







