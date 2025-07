BT: le CA trimestriel baisse de 3% information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 13:00









(Zonebourse.com) - BT Group a enregistré un chiffre d'affaires ajusté de 4,88 milliards de livres sterling au titre de son premier trimestre fiscal 2025/26 (clos le 30 juin 2025), en recul de 3 % sur un an. Cette baisse s'explique par des ventes d'équipements plus faibles dans l'activité grand public et un environnement international toujours difficile. Le chiffre d'affaires de services au Royaume-Uni recule légèrement de 1 % à 3,86 Mds£.



L'EBITDA ajusté s'établit à 2,05 Mds£, en baisse de 1 %, grâce aux efforts de transformation et de réduction des coûts, qui compensent partiellement la pression sur les revenus. Le résultat avant impôt publié ressort à 468 M£, en repli de 10 %, impacté par la hausse des charges financières et des amortissements.



La filiale Openreach reste le moteur du groupe, avec un EBITDA en progression de 5 % à 1,07 Md£. Le réseau FTTP (fibre jusqu'au domicile) atteint désormais 19 millions de foyers et entreprises, dont 5,2 millions en zones rurales, avec 566 000 nouveaux raccordements sur le trimestre (+46 %), portant le taux de pénétration à 37 %.



La base clients 5G progresse de 12 % sur un an à 13,5 millions.



La directrice générale Allison Kirkby se félicite d'un ' solide début d'exercice ', affirmant que BT reste en bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers annuels et pluriannuels. Tous les objectifs pour l'exercice 2025/26 sont d'ailleurs confirmés.





