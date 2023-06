BT: lance un programme à destination des seniors information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 11:32

(CercleFinance.com) - BT Group lance le programme 'Senior Skills' afin d'aider les plus de 65 ans à se sentir plus en confiance avec la technologie



Si l'ancienne génération est à l'aise avec Google Maps et WhatsApp, elle ne configurera pas sa télévision intelligente ni ne parlera à l'IA, estime BT après avoir réalisé un sondage auprès de 1000 personnes de plus de 65 ans.



Victoria Johnson, directrice de l'impact social chez BT Group, qui vise à informer des milliers de personnes âgées sur la technologie, a déclaré : 'La technologie peut ouvrir tant de portes. Chez BT Group, nous travaillons avec l'association caritative britannique AbilityNet pour proposer plus de 1 000 sessions de formation en groupe et individuelles à ceux qui en ont le plus besoin dans les régions du Royaume-Uni'.



'La technologie n'est plus une proposition à prendre ou à laisser, c'est un élément fondamental de la vie et les personnes âgées ne doivent pas être laissées pour compte.'