Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT: la prochaine directrice générale recrutée chez Telia information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 12:11









(CercleFinance.com) - BT a annoncé lundi la nomination d'Allison Kirkby, venue de chez Telia, en tant que prochaine directrice générale du groupe britannique de télécommunications.



Allison Kirkbyn, qui siégeait déjà en tant qu'administratrice de l'opérateur depuis 2019, est une 'leader aguerrie' ayant une 'profonde connaissance' du secteur et de la transformation des entreprises, a souligné BT.



Après un début de carrière chez Procter & Gamble et Guinness, elle avait rejoint le secteur des télécoms en 2010 en intégrant Virgin Media avant de devenir directrice générale du suédois Tele2, puis du danois TDC en 2018.



Elle était, depuis 2020, la directrice générale de Telia, un autre acteur scandinave du secteur.



Kirkbyn remplacera Philip Jansen, l'actuel DG de BT, à la fin du mois de janvier 2024.



Cotée à la Bourse de Londres, l'action BT cédait 1,2% lundi matin cédait 1,2% lundi matin suite à cette annonce.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.