BT: l'indien Bharti rachète la part de 24,5% d'Altice pour environ 3 milliards de livres

Le géant des télécoms indien Bharti Airtel a annoncé lundi dans un communiqué qu'il allait racheter la part de 24,5% d'Altice UK, propriété du très endetté homme d'affaires Patrick Drahi, dans le groupe de télécommunications britannique BT.

( AFP / ROSLAN RAHMAN )

La transaction équivaut à environ 3 milliards de livres, d'après le cours de l'action de BT, qui bondissait de 6% à 138,65 pence à la Bourse de Londres en début d'échanges lundi.

"Bharti Televentures UK a passé un accord ferme avec Altice UK pour acquérir environ 9,99% du capital flottant de BT immédiatement, et le reste, à savoir 14,51% du capital de BT, sera acquis une fois obtenus tous les feux verts réglementaires", détaille Bharti dans son communiqué.

Le groupe indien dit présenter cette transaction aux autorités britanniques de sécurité nationale dans les investissements ("UK National Security and Investment Act clearance").

Bharti affirme n'avoir "aucune intention de faire une offre sur la totalité de l'entreprise", selon le communiqué.

"Bharti soutient l'équipe dirigeante de BT et sa stratégie pendant que la société accélère son plan de transformation ambitieux pour générer de la croissance durable et de long terme", commente l'entreprise dans son communiqué, avec notamment le projet de déploiement de la fibre optique et de la technologie 5G.

Cet investissement s'appuie sur "un historique d'investissements de long terme au Royaume-Uni" et "une familiarité avec BT, qui a été un actionnaire minoritaire de Bharti significatif entre 1997 et 2001".

En mai 2023, le milliardaire français Patrick Drahi, propriétaire d'Altice, avait indiqué augmenter sa participation de 18 à près de 25% dans BT, dont il était déjà premier actionnaire, mais assurait également ne pas compter lancer d'offre publique d'achat (OPA).

- Altice sous pression -

La montée au capital de BT de M. Drahi, devenu son premier actionnaire en juin 2021 avec 12,1% du capital, avant d'augmenter peu après sa participation à 18%, avait inquiété la classe politique britannique, sur fond de spéculations sur une possible OPA.

Londres avait indiqué l'an dernier étudier l'impact pour la sécurité nationale de cette prise de participation dans l'opérateur, mais le gouvernement avait finalement décidé de ne pas s'y opposer.

BT, qui avait déjà commencé à réduire ses coûts dans un contexte économique difficile, avait annoncé qu'il allait supprimer jusqu'à 55.000 emplois d'ici 2030.

Altice, dont les résultats étaient en recul au premier trimestre, est actuellement sous pression de la part de ses créanciers pour réduire son énorme dette.

Toujours pour se désendetter, Altice a déjà cédé début août sa filiale Teads, spécialisée dans la publicité en ligne, à la société israélienne Outbrain, pour un montant d'un milliard de dollars.

Altice France s'est séparée récemment de sa branche médias (BFMTV, RMC...), vendue au groupe CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé pour 1,55 milliard d'euros, après avoir annoncé en novembre la cession de ses centres de données ("data centers") à la banque Morgan Stanley, une transaction qui devait lui rapporter 530 millions d'euros.

En parallèle de ses difficultés financières, la multinationale Altice est aussi ébranlée par un scandale de corruption, qui implique notamment Armando Pereira, dirigeant de la filiale portugaise et cofondateur du groupe.

Le milliardaire mexicain Carlos Slim a de son côté dévoilé en juin une prise de participation de 3% dans BT.

Susanah Streeter, analyste de Hargreaves Lansdown, souligne que le rachat de la part d'Altice par Bharti devrait "doper la confiance" des investisseurs dans BT, montrant que le conglomérat indien voit "clairement de la valeur encore non matérialisée dans le groupe" et notamment "un grand potentiel dans Openreach", la société qui gère le réseau de BT et notamment le déploiement de la fibre optique.