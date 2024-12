BT Group: va vendre ses centres de données en Irlande information fournie par Cercle Finance • 24/12/2024 à 11:27









(CercleFinance.com) - BT Group va vendre ses activités de centres de données de BT en Irlande à Equinix, qui comprennent deux centres de données à CityWest et Ballycoolin, Dublin.



La transaction, d'un montant de 59 millions d'euros, devrait être finalisée au cours du premier semestre 2025, sous réserve de l'autorisation des autorités de la concurrence et de la réglementation.



'Cette stratégie d'allègement des actifs et cette approche de partenariat pour les services de centres de données permettent à BT de disposer d'un modèle beaucoup plus évolutif et flexible sur le plan commercial, qui offre de multiples avantages aux clients, avec des services disponibles dans plus de 560 sites à travers le monde' indique le groupe.



Shay Walsh, directeur général de BT Ireland, a déclaré : ' L'accord s'appuie sur notre partenariat fructueux avec Equinix et garantit que les clients bénéficieront de services de centres de données de premier ordre à l'échelle nationale et mondiale, ce qui permettra à BT de se spécialiser dans ses principaux domaines d'activité, à savoir le cloud, les réseaux et la sécurité.'





