BT Group s'allie à easyJet pour transformer la connectivité mobile européenne
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 14:30

L'opérateur de télécommunications a conclu un accord d'envergure avec la compagnie aérienne pour assurer la liaison numérique permanente de ses flottes et de ses équipages sur l'ensemble du continent.

Dans le cadre du projet, BT fournira quelque 23 000 connexions mobiles via son réseau EE pour soutenir les opérations de la première compagnie aérienne du Royaume-Uni dans 35 pays et plus de 150 aéroports.

Ce partenariat repose sur l'utilisation généralisée de cartes SIM virtuelles (eSIM), permettant une gestion à distance sécurisée et une réduction des coûts logistiques. Cette infrastructure connectera les tablettes des pilotes et du personnel de cabine pour l'accès aux données de vol en temps réel, ainsi que les terminaux de communication au sol.

Selon Chris Sims, directeur commercial de BT Business, cette solution est "prête pour l'avenir" et permet de "basculer entre les réseaux au-delà des frontières tout en réduisant la complexité des cartes SIM traditionnelles". Ce déploiement vise à fluidifier l'échange d'informations critiques et à améliorer l'expérience client grâce à une messagerie intelligente.

Le titre BT recule de près de 0;6% à Londres en ce début d'après-midi tandis que easyJet évolue juste en deçà de son point d'équilibre (-0,1%).

Valeurs associées

BT GROUP
182,875 GBX LSE -0,42%
