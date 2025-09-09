BT déploie la technologie ARC et accélère le 5G standalone via sa filiale EE
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 12:40
Déjà en service à Manchester et Édimbourg, ARC sera étendu en 2025 à plusieurs grandes villes britanniques, dont Londres, Leeds, Glasgow et Liverpool.
Parallèlement, EE prévoit de déployer le 5G standalone dans 17 nouvelles agglomérations d'ici fin décembre 2025, avec l'objectif de couvrir 41 millions de personnes d'ici printemps 2026. Greg McCall, directeur des réseaux, qualifie cette avancée de 'game-changer' pour les clients.
Valeurs associées
|203,850 GBX
|LSE
|+0,12%
A lire aussi
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Fox Corp/News Corp, Teck Resources, Tourmaline Bio, Wolfspeed, Hyatt Hotels, Reliance, et cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent ... Lire la suite
-
Moins d'entrées irrégulières, moins de demandes d'asile... Et pourtant, l'Europe subit toujours une pression très forte pour durcir sa politique migratoire, une dynamique qui se reflète dans les propositions en débat parmi les Vingt-Sept. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. ... Lire la suite
-
La société minière Anglo American, cotée à Londres, a annoncé mardi avoir accepté de fusionner avec le groupe canadien Teck Resources, ce qui constituerait la plus importante opération de fusion-acquisition dans le secteur minier depuis plus d'une décennie. Dans ... Lire la suite
-
Des centaines de manifestants en colère ont incendié mardi le parlement népalais, dans la foulée de la démission du Premier ministre KP Sharma Oli au lendemain de manifestations contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption qui ont fait 19 morts. "Des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer