BT: BPA en repli de 5% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - BT publie un chiffre d'affaires ajusté de 10,41 Mds£ au titre du 1er semestre de son exercice fiscal (soit avril à septembre), stable par rapport à la même période un an plus tôt (10,36 Mds£) et en hausse de 3% en données pro-forma.



Si l'activité est notamment tirée par le segment Consumer (+3%), Business (+1%) ou encore Openreach (+8%), elle est pénalisée par le recul du segment 'Autres' qui efface 43% ainsi que par les items intra-groupe (-9%).



L'EBITDA ajusté ressort à 4094 M£, en progression de 6%.



Le bénéfice après impôts ressort à 844 M£ en recul de 5%, laissant apparaître un BPA de 8,6 pence en repli de 5%.



Dans ce contexte, BT cible pour 2024 une croissance du chiffre d'affaires ajusté et de l'EBITDA sur une base pro forma, des dépenses d'investissement d'environ 5,0 milliards de livres sterlinget un flux de trésorerie disponible normalisé vers l'extrémité supérieure de la fourchette de 1 à 1,2 milliard de livres sterling.





Valeurs associées BT GROUP LSE +5.90%