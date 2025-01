BT: appelle à accélérer la transition vers le numérique information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 15:04









(CercleFinance.com) - Alors que le réseau téléphonique en cuivre vieillissant du Royaume-Uni devient de plus en plus instable, BT exhorte les fournisseurs d'infrastructures critiques nationales (CNI) à accélérer la transition de la connectivité analogique vers le numérique.



Cet appel intervient alors que les données de BT révèlent que 60 % des clients CNI au Royaume-Uni n'ont actuellement aucun plan pour migrer du réseau analogique obsolète.



BT encourage les fournisseurs CNI à protéger les services publics essentiels en collaborant avec ses experts pour examiner leur parc technologique, tester les dispositifs concernés et passer à des réseaux alternatifs d'ici la fin de 2025.



Ce réseau vieillissant est sujet à des pannes fréquentes et difficile à maintenir, comme l'indique une augmentation de 45 % des incidents majeurs en 2024 selon Ofcom.



BT soutient cette transition à travers la Charte PSTN des infrastructures critiques, visant à garantir une migration sans perturbations.





Valeurs associées BT GROUP 140,15 GBX LSE -0,67%