BT: activation de la plateforme de réseau Global Fabric

(CercleFinance.com) - BT annonce avoir activé Global Fabric, sa nouvelle plateforme de réseau en tant que service (NaaS), après des tests en conditions réelles. Les premiers services seront disponibles début 2025.



Global Fabric permettra aux entreprises de connecter rapidement et en toute sécurité leurs employés, clients et appareils aux services cloud, y compris l'intelligence artificielle (IA).



'La plateforme offre une connectivité évolutive et flexible, adaptée aux besoins croissants des technologies IA', assure BT.



La société précise avoir déjà installé des points de présence dans plus de 45 centres de données cloud, avec un objectif de 140. Un portail de gestion sera disponible en novembre pour aider les entreprises à optimiser leurs réseaux multi-cloud.





