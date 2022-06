Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate

Le 13 juin 2022 – 8h45 min CEST



Bryan Garnier & Co initie à l’achat la couverture de Median Technologies



Sophia Antipolis, France – Median Technologies (ALMDT) annonce aujourd’hui l’initiation de la couverture de son titre par Bryan Garnier & Co, banque d'investissement paneuropéenne dédiée aux entreprises de croissance.



Dans son étude d’initiation publiée le 10 juin 2022, Bryan Garnier & Co entame le suivi du titre avec une recommandation à l’achat et valorise l’entreprise à 40 euros par action.





À propos de Bryan Garnier & Co : Bryan, Garnier & Co est une banque européenne d'investissement indépendante fondée en 1996 qui offre un service complet axé sur la croissance. La société fournit des services de recherche sur les actions, de vente et de négociation, de levées de fonds privés et publics ainsi que de fusions-acquisitions aux entreprises de croissance et à leurs investisseurs. Elle se concentre sur les principaux secteurs de croissance de l'économie, notamment la technologie, la santé, les services aux consommateurs et aux entreprises. Bryan, Garnier & Co est un courtier en valeurs mobilières enregistré, autorisé et réglementé par la FCA en Europe et par la FINRA aux États-Unis. Bryan, Garnier & Co a son siège à Londres et des bureaux à Paris, Munich, Stockholm, Oslo et Reykjavik ainsi qu'à New York et Palo Alto. La société est membre de la Bourse de Londres.

Pour plus d’informations : www.bryangarnier.com