Bruxelles va donner son feu vert à LSE pour l'acquisition de Refinitiv-sces

BRUXELLES, 2 décembre (Reuters) - Les autorités européennes de la concurrence s'apprêtent à donner leur feu vert au projet d'acquisition de Refinitiv, fournisseur de données et d'analyses financières, par le London Stock Exchange LSE.L pour un montant de 27 milliards de dollars (près de 23 milliards d'euros), a-t-on appris mercredi de sources proches du dossier. L'opérateur de la Bourse de Londres a proposé le mois dernier de fournir à tous ses concurrents un accès à ses données et à ses activités de compensation pour obtenir ce feu vert. Il avait auparavant annoncé la vente de Borsa Italiana à Euronext ENX.PA pour 4,325 milliards d'euros. Thomson Reuters, maison mère de Reuters News, possède 45% de Refinitiv, contrôlé par Blackstone BX.N . (Foo Yun Chee, version française Jean-Philippe Lefief)

