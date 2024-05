Bruxelles maintient sa prévision de croissance pour la zone euro en 2024

Pour sa part, l'inflation devrait décélérer pour passer de 5,4% en 2023 à 2,5% en 2024, puis à 2,1% en 2025. La désinflation "devrait provenir principalement des biens hors énergie et des produits alimentaires, tandis que l'inflation énergétique progressera légèrement et que l'inflation dans les services ne diminuera que progressivement, dans un contexte de modération des pressions salariales".

En 2024 et 2025, la croissance "devrait être entraînée dans une large mesure par une expansion constante de la consommation privée, la poursuite de la croissance des salaires réels et de l'emploi soutenant une augmentation des revenus réels disponibles", a expliqué Bruxelles.

(AOF) - La Commission européenne table sur une croissance de 0,8% dans la zone euro en 2024 et de 1,5% en 2025, selon ses prévisions de printemps. Au cours du premier trimestre 2024, le PIB a augmenté de 0,3%, a indiqué ce matin Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Elle souligne que "la croissance meilleure que prévu au début de 2024 et la diminution continue de l'inflation ont planté le décor d'une expansion progressive de l'activité sur la période de prévision".

